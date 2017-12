Zwaar vuurwerk onderschept

Oost-Souburg

De politie houdt het Oranjeplein extra in de gaten, omdat melders regelmatig klagen over het afsteken van vuurwerk. Tijdens de surveillance zagen agenten dat een jongen vloeistof over een kerstboom goot en een andere jongen de kerstboom aanstak. Degene die de kerstboom aanstak kon direct staande worden gehouden. Degene met de vloeistof werd na een korte achtervolging aangehouden. Ze zijn beiden minderjarig (16). Een jongen koos voor HALT, de ander zag af van een procedure bij HALT en kreeg een proces-verbaal.

Goes

De politie ontving een melding over het transport van vier dozen vuurwerk. In de dozen zaten onder andere de zogeheten Cobra6 en Shark3. De politie onderschepte de lading in Goes en nam het in beslag. De geadresseerde uit Oost-Souburg zal verhoord worden.

Middelburg

Er bestond een vermoeden dat op twee adressen in Middelburg zwaar vuurwerk opgeslagen zou liggen. De politie deed huiszoeking, maar er werd geen vuurwerk aangetroffen. In een van de woningen trof de politie een man aan die gesignaleerd stond voor 160 dagen.