Verdachten van fraude gearresteerd

De beide mannen hadden net in een afgiftepunt een pakket met daarin voor 800 euro aan sportkleding afgehaald. Dit pakket was echter besteld door iemand uit Rotterdam, die tot haar verbazing zag dat het pakket in Valkenswaard zou worden afgegeven bij een afgiftepunt. De vrouw meldde dat bij de politie. Daarop kon zij de twee mannen gisteren op heterdaad betrappen bij het ophalen van het pakket. Het gaat om een 16- jarige jongeman uit Tilburg en een 20-jarige man uit Neerpelt, België. Zij zijn ingesloten en werden verhoord, de 16-jarige is weer in vrijheid gesteld.

