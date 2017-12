Twee verdachten aangehouden na achtervolging

Rond 20.35 uur kreeg de politie melding van een mogelijke inbraak in de wijk Bekkerveld in Heerlen. Agenten zagen een auto er vandoor gaan en zetten de achtervolging in. Via de N281 reden de verdachten de A76 autosnelweg op.

Ter hoogte van Simpelveld kort voor de Duitse grens wisten agenten enkele minuten later de auto met verdachten tot stilstand te brengen. De politieauto heeft lichte schade opgelopen. De auto van de verdachten kwam tegen een afrastering langs de autosnelweg tot stilstand. Er raakte niemand gewond. De twee inzittenden zijn door agenten aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.