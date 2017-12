Gevonden brief leidt tot grote politieactie

Hieronder leest u de eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Dit bericht wordt niet langer geactualiseerd.



Bij de politie kwam aan het einde van donderdagochtend 28 december een melding binnen van een verdachte situatie in een internationale trein. Deze trein is gestopt bij station Oldenzaal. De politie is een onderzoek gestart. Ongeveer honderd passagiers zijn geëvacueerd en worden elders opgevangen.

14:22 Op dit moment worden de reizigers geïnformeerd. Later volgt een uitgebreider bericht met meer uitleg over deze situatie.

14:21 De politieactie in Oldenzaal is afgelopen. Er was sprake van een mogelijk gevaarlijke situatie in de trein. We namen geen enkel risico. De trein is uit voorzorg ontruimd. Inmiddels is duidelijk dat de situatie veilig is.

13:53 Via het twitteraccount @POL_Oldenzaal kunt u ook de laatste updates zien/volgen met betrekking tot de situatie rondom de stilgezette trein in Oldenzaal.

13:47 De Koninklijke Marechaussee (KMAR) helpt de politie bij het onderzoek.

13:39 In totaal zijn er 85 treinreizigers opgevangen door de hulpdiensten.

Alle treinreizigers worden geregistreerd. Dit is een standaardprocedure bij dergelijke situaties.

De treinreizigers krijgen hierover uitleg.

13:38 We krijgen veel vragen over de aanleiding van deze situatie. Daarbij wordt gesproken over een dreigbrief. Op dit moment is het onderzoek in volle gang en kunnen we daarover nog niets melden.

13:36 Politiehond wordt ingezet voor onderzoek in de trein.

13:34 Treinverkeer is stilgezet. Ook de omgeving is afgezet.