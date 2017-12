Man aangehouden voor steken stadgenoot

De twee kregen het woensdagmiddag met elkaar aan de stok toen ze met hun honden aan het wandelen waren. De huisdieren raakten op de Rijksweg Zuid in conflict, waarop de baasjes hun voorbeeld volgden. Even later kreeg de politie een melding van een vechtpartij. Kort na het arriveren van de agenten werd duidelijk dat er sprake was van een steekincident. De 37-jarige man is nu verdachte in de zaak die verder wordt onderzocht.