Team Verkeer houdt gesignaleerde man aan

De politie maakt steeds meer gebruik van technische hulpmiddelen om criminaliteit te bestrijden. Eén van de technische middelen is de Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Met een videocamera en speciale software worden kentekens gescand en vergeleken met zogenoemde hotlisten. Deze geven aan of er iets ‘mis’ is met het kenteken (gestolen, niet verzekerd etc.) Als er een ‘hit’ is, wordt het voertuig staandegehouden en worden zowel de bestuurder als de auto gecontroleerd. Sommige ANPR-voertuigen kunnen rijdend kentekens scannen. Dat betekent dat de bestuurder van het gesignaleerde voertuig direct aan de kant gezet kan worden.