Twee jonge verdachten aangehouden voor straatroof

Op woensdagavond 27 december rond 21:20 uur kreeg de politie een melding van een straatroof die had plaats gevonden in het Steinse Groen in Gouda. Twee getuigen zagen dat twee slachtoffers door twee mannen in het park werden belaagd. Toen de getuigen daar opmerkingen over maakten, renden de twee verdachten weg in de richting van NS-station Gouda Goverwelle. Uit de verklaringen van de twee jonge slachtoffers bleek dat zij onder bedreiging van een vuurwapen hun geld moesten afstaan aan twee jongens. De politie stelde direct in de omgeving een onderzoek in en hield aan de hand van de signalementen na een korte achtervolging de twee verdachten aan. Deze twee jonge mannen van 17 en 18 jaar oud zijn beide afkomstig uit Gouda. Een opmerkzame wandelaar wees agenten vlakbij waar een van de mannen was aangehouden, op een nepvuurwapen dat niet van echt te onderscheiden was. De politie onderzoekt de toedracht tot deze gewelddadige