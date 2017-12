Getuigen van straatroof gezocht

De man fietste rond 03.00 uur over de kruising van de Generaal van Heydenlaan en de Generaal van Heutszlaan toen hij werd ingehaald door een scooter met daarop twee personen. Even verderop op de Generaal van Heutszlaan remde de scooter af en haalde het slachtoffer de scooter weer in. Op het fietspad tussen de Vlijtseweg en het Kanaal Noord (Apeldoornse Sluis) passeerde de scooter het slachtoffer opnieuw. Opeens sloeg de passagier van de scooter het slachtoffer waardoor hij kwam te vallen. Het slachtoffer verzette zich heftig maar uiteindelijk lukte het de twee om zijn portemonnee weg te nemen. Vervolgens gingen ze er op de scooter vandoor in de richting van het sluisje. Het slachotffer liep bij het incident enkele lichte verwondingen op.



De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Personen die mogelijk iets gezien hebben worden gevraagd te bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. (2017595053)