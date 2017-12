Wederom aanhouding na vondst illegaal vuurwerk

Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Burgers die vermoeden dat iemand in hun omgeving illegaal vuurwerk bezit of verhandelt of anderszins informatie hebben over bezit van/handel in illegaal vuurwerk worden opgeroepen de informatie te delen met de politie. De politie reageert snel op meldingen over transport, handel en opslag van vuurwerk. U kunt uw informatie doorgeven via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.

