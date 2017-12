Aanhouding na mishandeling politieman

Omstreeks 03.30 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij op de Kennemerlaan in IJmuiden. Een jongen zou schijnbaar zonder aanleiding op een groep mensen in hebben geslagen. De jongen was inmiddels vertrokken op een scooter.

De politie zag even later de bewuste jongen, een 16-jarige Haarlemmer, rijden op het Markplein. Hier kon hij worden aangesproken en aan worden gehouden.

Een andere eveneens 16-jarige jongen die op het Marktplein liep, begon zich hiermee te bemoeien. Hij probeerde de arrestant vrij te krijgen door tegen de politieman aan te duwen en hem vervolgens in het gezicht te slaan. Deze jongen werd ook aangehouden.

Uit een ademanalyse bleken beide verdachten onder invloed van alcohol te verkeren.

2017264456-459