Dubbele aanrijding met letsel

Op het moment dat de 78-jarige man uit zijn auto was gestapt, komt vanuit noordelijke richting een 61-jarige man uit De Koog aangereden in een personenauto. Hij ziet de aanrijding te laat en botst tegen de auto van de 50-jarige Duitser. Door de klap breek een portier van de andere auto los. Deze raakt de 78-jarige bestuurder die daarbij beenletsel oploopt. Het 4-jarige dochtertje van de 50-jarige man, die juist was losgegordeld in de auto, werd door de klap door de auto gesmeten. Zij liep hierbij mogelijk inwendig letsel op.

Door de klap schiet een van de auto’s door en raakt een vrouw die bij de aanrijding was gestopt op hulp te verlenen.

De bestuurder van de derde auto heeft last van een pijnlijk been. Bij controle blijkt hij geen letsel te hebben.

Uiteindelijk zijn drie personen overgebracht naar het ziekenhuis, namelijk de 78-jarige man, zijn 77-jarige echtgenote en het 4-jarige meisje. Allen zijn ter observatie opgenomen.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2017264204.