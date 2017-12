Illegaal vuurwerk

De politie kwam het vuurwerk op het spoor doordat de 17-jarige eigenaar pakketten met vuurwerk had besteld. Bij zijn adres waren twee pakketten afgeleverd. De politie vond de dozen, met daarin tien kilo vuurwerk, in zijn slaapkamer. Het ging hier om professioneel vuurwerk dat in Nederland niet door particulieren gebruikt mag worden

De politie nam het vuurwerk in beslag. Tegen de jongen wordt proces-verbaal opgemaakt.

2017264258