Omstreeks 20.20 uur zag de politie een auto rijden op de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef. Hoewel hier een maximum snelheid geldt van 80 km per uur, reed de bestuurder niet sneller dan 50. Toen de auto aan de kant was gezet, bleek er uit de cabine een sterke henneplucht te komen. De politie fouilleerde de inzittenden van de auto. Ook werd de auto onderzocht. Uiteindelijk bleek alleen de bestuurder ongeveer dertig gram hennep bij zich te hebben. Dit is aanmerkelijk meer dan de hoeveelheid voor eigen gebruik.

De politie nam de drugs in beslag.

2017264281