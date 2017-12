Verdachte steekpartij meldt zich

Omstreeks 20.15 uur kreeg de politie melding dat er een steekpartij had plaatsgevonden. Ter plaatse trof de politie een jongeman aan die in zijn rug was gestoken. Het slachtoffer werd ter behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. Aan het geweldsincident lijkt een woordenwisseling vooraf te zijn gegaan.

Ruim een uur later werd er gebeld met de politie. De verdachte wilde zichzelf aangeven. Hij werd in zijn woning in Nieuw-Vennep aangehouden.

Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Nieuw-Vennep kon nog niet uitgebreid worden gehoord.

2017264322