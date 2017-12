Getuigenoproep aanrijding 9 december in Amsterdam West

Rond 11.45 uur sloeg een fietser rechtsaf Tussen Meer op. Hij ontweek daarbij een bestuurster van een scootmobiel en kwam daardoor ten val. De 39-jarige fietser brak daarbij zijn heup. De bestuurster van de scootmobiel heeft haar gegevens niet achter gelaten. Na het ongeval stopte bij de fietser een scooter met twee dames.

De politie komt graag in contact met deze twee dames, de bestuurster van de scootmobiel en andere getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken. De scootmobiel was bordeaux-rood en de bestuurster betrof een dame van 70 á 75 jaar oud, slank postuur en kort tot half lang haar. Zij sprak Nederlands met een licht Amsterdams accent.

Men kan contact opnemen met Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen op 0900-8844 of via het tipformulier. Via het tipformulier is het ook mogelijk beeldmateriaal ter beschikking te stellen van de politie.