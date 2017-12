Verdachte aangehouden voor doorrijden na aanrijding

De hulpdiensten kregen omstreeks woensdag rond 20.20 uur de melding dat er op de Meppelweg een voetganger was aangereden door een bestelbusje dat na de aanrijding was doorgereden. Agenten troffen ter plaatse een, naar later bleek, 74-jarige Hagenaar aan die zwaargewond op straat lag. Ambulancepersoneel en een mobiel medisch team ontfermde zich over het slachtoffer, terwijl agenten op zoek gingen naar de bestuurder van het busje. Bij de aanrijding was een kentekenplaat van de bus achtergebleven en zo was bekend waar de vermoedelijke bestuurder, een 39-jarige Hagenaar, moest wonen. Hij werd enige tijd later aangehouden in zijn woning. Ook het betrokken busje werd aangetroffen en had flinke schade. De aangehouden verdachte bleek onder invloed te zijn van alcohol en blies op het bureau 290 ugl. Hij zit vast voor verhoor.