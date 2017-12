Man aangehouden voor babbeltruc Krimpen

Sinds november dit jaar vond er een opvallende stijging plaats van het aantal babbeltrucs in Krimpen aan den IJssel. Het vermoeden bestond dat, gezien de werkwijze en het signalement, er sprake was van dezelfde dader. De man wordt ervan verdacht met een smoes de woning binnen te komen om vervolgens met een goed verhaal de bewoners geld af te troggelen. De man beloofde het geld dezelfde dag terug te betalen, maar kwam nooit meer opdagen. Ook wordt hij ervan verdacht een aantal keer geld gestolen te hebben uit de portemonnee van de betrokken bewoner.

Opsporingsonderzoek

De recherche van district Oost stelde een onderzoek in dat woensdag 20 december resulteerde in de aanhouding van de 48-jarige man uit Krimpen aan den IJssel

Getuigen of meerdere slachtoffers?

Politiemensen hebben het vermoeden dat er meerdere slachtoffers zijn die nog geen aangifte hebben gedaan. Vaak schamen mensen zich als zij op deze manier zijn opgelicht. Dit is niet nodig! Oplichters zijn gehaaid en maken misbruik van het vertrouwen en behulpzaamheid van hun slachtoffers. Heeft u iets gelijks meegemaakt of bent u op een andere manier slachtoffer geworden van een babbeltruc? Neem dan contact op met de politie. Alle informatie is welkom, via 0900-8844. En staat er iemand aan de deur? Kent u degene niet? En verwacht u geen bezoek? Laat dan niemand binnen, wat ze ook verzinnen!

#Laatniemandbinnen #Watzeookverzinnen