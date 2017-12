Politie zoekt verdachte en getuigen steekpartij Heindijk

Donderdagavond rond 19.00 uur is het slachtoffer beroofd en mishandeld op de Huniadijk. De man uit Rotterdam is flink toegetakeld en met verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte vervolgens richting Reyerdijk, Emelissedijk en Velgersdijk. De politie is meteen een onderzoek gestart. Heeft u die avond iets gezien of gehoord wat kan leiden naar de dader? Het gaat om een donker getinte man van ongeveer 25 jaar en 1,80 meter. Hij droeg een zwarte jas, zwarte broek en zwarte schoenen. De man had kort zwart haar. Alle informatie is welkom, via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000.