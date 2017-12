Weer 300 kilo illegaal vuurwerk van straat

In Dordrecht werd de politie getipt dat bij een woning aan de Boshamerstraat illegaal vuurwerk verhandeld zou worden. Toen agenten donderdagavond een onderzoek instelden in de woning stuitten ze op 100 kilo illegale pijlen, rollen en knallers. De 43-jarige eigenaar mocht met de agenten mee naar het bureau. De vuurwerkwaren zijn in beslag genomen.

Op een parkeerplaats van een fastfoodrestaurant aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel zag een agent in burger hoe een aantal dozen werd overgegeven van de ene naar de andere auto. Omdat de agent vermoedde dat het vuurwerk betrof, riep hij assistentie in. Toen deze ter plaatse was en de dozen gecontroleerd werden, bleek er zo’n 50 kilo illegale rollen in de dozen te zitten. De dozen zijn in beslag genomen. Tegen de 26-jarige Rotterdammer die het vuurwerk vervoerde is proces-verbaal opgemaakt.

De politie was via Meld Misdaad Anoniem getipt dat er in een woning aan de Nystadstraat in Rotterdam illegaal vuurwerk aanwezig zou zijn. Bij een zoeking donderdagmiddag troffen agenten 130 kilo aan illegaal vuurwerk aan. De 53-jarige eigenaar deed afstand van het vuurwerk en kreeg een proces-verbaal uitgeschreven.