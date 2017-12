Fietsendief dankzij alerte getuige aangehouden

Een getuige belde de politie omdat hij zag dat op de Nieuwstraat een man liep met een gestolen op slot staande damesfiets. De man keek volgens de melder schichtig om zich heen en tilde het achterwiel van de fiets op. De getuige bleef hem in de gaten houden en gaf steeds de positie door. Uiteindelijk wist de dief op de Odillia van Salmstraat het slot te forceren waarna hij door de getuige fietsend werd gezien op de Markendaalseweg. Daar is hij door de politie als verdachte van fietsdiefstal aangehouden. Het slot van de fiets was doorgeknipt. In zijn bodywarmer werden twee tangetjes aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de rechtmatige eigenaar.