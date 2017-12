HALT verwijzingen en boetes voor te vroeg afsteken vuurwerk

Er bestond het vermoeden dat in een woning in Vlissingen en Middelburg vuurwerk opgeslagen zou liggen. De politie deed huiszoeking maar op deze adressen werd geen vuurwerk aangetroffen. In een woning in Arnemuiden is 2,7 kg illegaal vuurwerk gevonden. Het betrof van illegaal vuurwerk de lichtste categorie. Het vuurwerk in beslag genomen en de verdachte heeft een politietransactie gekregen.