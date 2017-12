Politie onderzoekt overval afhaalpizzeria

De overvaller kwam de zaak binnen. Er waren op dat moment drie medewerkers aanwezig. De dader dreigde met een mes en eiste geld. Hij heeft een klein geldbedrag buit gemaakt. Hij droeg een grijze hoody en een korte rode broek met daaronder een grijze legging. Verder had hij sportieve werkschoenen aan. De politie heeft in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de dader. De recherche stelt een nader onderzoek in.