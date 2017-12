Tilburger (19) betrapt op rijden zonder rijbewijs

Agenten zagen tijdens hun surveillance een auto zonder verlichting over de Brucknerlaan rijden in de richting van de Bachlaan. De dienders gaven daarom een stopteken. Daaraan werd voldaan. De 19-jarige bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij had de auto van de opa van zijn vriendin zonder diens toestemming meegenomen. Hij krijgt een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en het rijden zonder verlichting.