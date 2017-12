Getuigen gezocht na aantreffen zelfgemaakt explosief

De EODD heeft het projectiel uit elkaar gehaald en onze forensisch rechercheurs bemonsteren de onderdelen om te kijken of we daarop bruikbare sporen aantreffen. Daarna wordt het projectiel gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de EODD. We onderzoeken onder meer wie het geïmproviseerde explosief heeft gemaakt, hoe het onder de auto terecht is gekomen en waarom het onder de auto lag. Denk je iets gehoord of gezien te hebben dat ons kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen neem dan contact met ons op. Dat kan door onderstaand meldformulier in te vullen of te bellen naar 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.