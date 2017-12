Jongen ernstig gewond bij steekincident

Onze meldkamer kreeg vrijdag in de vroege ochtend rond 4.30 uur een melding van een vechtpartij tussen diverse personen op het Stationsplein in Eindhoven. Toen de agenten daar aankwamen troffen ze alleen nog twee vrouwen aan. Er zou een auto zijn gevlucht met daarin een aantal personen die mogelijk betrokken waren bij de ruzie. Aan de hand van de beschrijving van deze auto zagen wij het voertuig kort daarna rijden in het stadsdeel Tongelre. De auto werd op de Tongelresestraat aan de kant gezet. In de auto zat de 17-jarige gewonde Eindhovenaar als bijrijder. Hij bleek een steekwond in zijn bovenlichaam te hebben. We hebben de ambulance gewaarschuwd die het slachtoffer over heeft gebracht naar het ziekenhuis. Hij werd afgelopen nacht behandeld aan zijn verwonding en verpleegd op de afdeling intensive care van het ziekenhuis.