Onderzoek naar reeks mogelijke berovingen

Het is heel goed mogelijk dat de zaken met elkaar in verband staan: “In alle gevallen was er sprake van twee jongens van rond de 1.80 meter met een donkere en licht getinte huidskleur. Wij houden nadrukkelijk rekening met een verband tussen de vier zaken en roepen getuigen op om zich te melden. Ook mensen die een idee hebben wie de daders zouden kunnen zijn worden opgeroepen om zich te melden”, zo laat de recherche weten. Tips kunnen worden doorgeven via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier. Anoniem melding maken kan op 0800-7000 of via het speciale meldformulier.