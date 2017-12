Onderzoek naar schietincident loopt nog

Kort na de achtervolging die eindigde op de Neerharenweg in Lanaken werden in samenwerking met de Belgische politie twee verdachten aangehouden die het bosgebied in vluchten. Het betreft een 19-jarige man en een 20-jarige man uit Maastricht. Door de Belgische politie is vannacht aan de Craianstraat een onderzoek ingesteld. Daarbij zijn ook nog drie mannen van 17, 19 en 24 jaar aangehouden. Alle verdachten zijn vrijdag door de Belgische politie gehoord en in vrijheid gesteld.