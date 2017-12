Twee nieuwe politiesteunpunten vanaf januari

Wijkagenten

Het steunpunt in het gemeentehuis in Stein is iedere maandag en donderdag van 09:00 – 12:00 uur en woensdag van 14:00 tot 17:00 uur voor publiek geopend. Het gemeentehuis ligt aan de Stadhouderslaan 200 in Stein. Het steunpunt in Geleen is op maandag en donderdag van 09:00 – 12:00 uur en op dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur voor publiek geopend. De stadswinkel ligt aan de Markt 1 in Geleen. In principe is altijd een van de wijkagenten aanwezig tijdens de openingstijden. Burgers kunnen er terecht voor het doen van aangifte, melding, een advies of een gesprek.

Politiebureau Sittard

Mocht een van bovenstaande dagen en tijdstippen u niet passen dan kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 21:00 uur en op zaterdag en zondag tussen 09:00 – 17:00 uur terecht bij het hoofdbureau van het basisteam Westelijke Mijnstreek. Dit bureau ligt aan het Stationsplein 18 in Sittard. Op feestdagen is zowel het bureau in Sittard als het politieservicepunt in Geleen gesloten.

Telefonische afspraak

Om te voorkomen dat u lang moet wachten wanneer u ‘spontaan’ het politieservicepunt bezoekt kunt u ook vooraf een telefonische afspraak maken. U bent dan verzekerd van een gesprek met een van de wijkagenten. U kunt hiervoor bellen met het algemeen politienummer 0900-8844.

Politie meer op straat en minder in bureau

De politie is steeds vaker aan het werk in de wijk dankzij het gebruik van digitale middelen en moderne technologie. Bewoners en bedrijven kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden om met de politie in contact te komen: persoonlijk, telefonisch of via internet. Ook via politie.nl kunt u in bepaalde gevallen aangifte doen of een melding doorgeven.

Bij spoed 112

Met al deze ontwikkelingen verandert de maatschappelijke rol van ‘het politiebureau’. Aangiften kunnen niet alleen op het politiebureau, maar ook telefonisch, via internet of zelfs bij u thuis worden opgenomen. Meldingen kunnen niet alleen telefonisch, maar ook via internet worden doorgegeven. Voor spoed blijft het altijd noodzakelijk om 112 te bellen. Vragen aan de wijkagent kunnen ook gesteld worden in een Direct Message op Twitter, en tips over rechercheonderzoeken bij Opsporing Verzocht worden tegenwoordig eenvoudig via een second screen tijdens de uitzending doorgegeven aan de politie.

Facebook Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek

De dienstverlening van de politie wordt in de toekomst nog verder vergroot en geoptimaliseerd. Het basisteam Westelijke Mijnstreek is ook online te volgen via de eigen Facebookaccount. En van de mogelijkheid om via internet aangifte te doen van eenvoudige feiten maken jaarlijks al ruim 400.000 mensen gebruik.

Bereikbaarheid van uw politie

Hieronder de mogelijkheden voor het doen van aangifte of melding bij de politie in Sittard-Geleen nog even op een rij:

Bij spoed, bel 112.

U wilt de politie spreken, bel 0900-88 44.

U wilt digitaal aangifte doen? Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden.

U wilt aangifte doen? Bel voor een afspraak 0900-88 44.

U wilt telefonisch aangifte doen? Bel voor een afspraak 0900-88 44.

U wilt aangifte doen van ernstige feiten? De politie komt naar u thuis om aangifte op nemen, bel 0900 88 44.

U zoekt contact met uw wijkagent? Bel voor een afspraak 0900-88 44 of kijk op www.politie.nl.