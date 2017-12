Politie pakt inbrekers op heterdaad

Diverse eenheden reden naar de opgegeven locatie. De agenten troffen bij aankomst de twee mannen in de woning aan en hebben beiden geboeid en overgebracht naar het politiebureau. Het duo was via een vuilcontainer op het balkon geklommen en hadden vervolgens een deur geforceerd. De politie zet vandaag het onderzoek voort.

2017596302 (fdv)