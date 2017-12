Pinpas gestolen bij babbeltruc

Omstreeks 19.00 uur werd er aangebeld bij de woning van de vrouw aan de Dapperstraat. Voor de deur stond een man die zei monteur te zijn en even haar badkamer wilde controleren omdat er bij de bovenburen lekkage was. De vrouw liet de man binnen maar kreeg al gauw argwaan. Plotseling bleek er ook een tweede man in de gang te staan. Toen de vrouw vragen begon te stellen vertrokken de twee al snel. Bij controle bleek de pinpas van de vrouw uit haar tas te zijn weggenomen. De pas werd daarop direct geblokkeerd en de politie werd ingeschakeld. Even daarna werd de vrouw gebeld door een zogenaamde bankmedewerker, maar toen hij besefte dat de vrouw hem doorhad werd er opgehangen. Vermoedelijk wilde hij op dat moment de pincode achterhalen. Een onderzoek naar de zaak is ingesteld.



Tips

De politie krijgt regelmatig aangiftes van babbeltrucs binnen. De volgende tips kunnen helpen voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een babbeltruc:

• Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

• Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek.

• Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

• Medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij en zelfs de thuiszorg komen nooit onaangekondigd bij u aan de deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak!

• Vraag bij twijfel om een legitimatie, ook als de persoon zegt namens de gemeente, een bedrijf of een instelling te komen. Indien u dan nog twijfelt, is het verstandig om vóór dat u de persoon binnenlaat ter controle te bellen naar het betreffende bedrijf of instantie.

• Personen die zich niet kunnen of willen legitimeren, laat u gewoon niet binnen. Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie via telefoonnummer 112 en geef het signalement door van de persoon die aan de deur stond.

• Geef nooit uw bankpas en/of pincode af. Ook niet aan medewerkers van de bank of politie.

(2017596324)