Politie pakt jeugdige vandalen op

Een buurtbewoner zag dat een auto die geparkeerd stond aan de Toscane in Doetinchem in brand stond. De buurtbewoner had ook een groepje jongeren gezien. De getuige bedacht zich geen moment en liep naar de woning van de eigenaar van de auto. Die wist, de toen nog kleine brand bij zijn auto snel te doven, stapte in zijn auto en ging op zoek naar de jongens. Op de Oude Kilderseweg trof hij enkele jongeren aan die voldeden aan het signalement dat door de getuige was doorgegeven.

Hij pakte er één vast waarop de anderen er vandoor gingen. Inmiddels was een eerste politie-eenheid ter plaatse die de verdachte van hem overnam. Een andere agent ging met de gedupeerde mee naar zijn woning om daar de aangifte op te nemen. Andere eenheden waren op zoek naar de andere verdachten. Die werden uiteindelijk in de Bosstraat aangehouden. Vandaag zal het onderzoek worden voortgezet.

2017596558 (fdv)