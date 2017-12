Man aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag

De man viel op toen hij iets voor 18.30 uur over het fietspad van de Hoofdweg vanaf Westerhaar in de richting van Vriezenveen reed. Hij reed erg hard en zijn bromfiets maakte veel lawaai. Surveillerende agenten gaven hem een stopteken zodat ze de bromfiets konden controleren, maar dit negeerde de man. Hij bleef hard doorrijden en reed in Vriezenveen het winkelgebied in. Hier moesten verschillende personen hem ontwijken om niet geraakt te worden. Uiteindelijk lukte het de agenten op de Grevinckhoffstraat om de man tot stoppen te dwingen en hem aan te houden.

(2017596252)