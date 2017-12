Aangehouden na conflict

Vrijdagmiddag kwam bij de politie de melding binnen dat er in een zaak aan de Alkmaarseweg een conflict was geweest tussen een 20-jarige en een 34-jarige man. Een van hen zou in het bezit zijn van een mes.

De politie is hierop naar de Alkmaarseweg gegaan en trof hier de twee mannen aan; bij de 34-jarige man werd een mes aangetroffen en hij werd aangehouden voor verboden wapenbezit.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

2017264837