Man gewond

De politie trof de man, een 20-jarige inwoner van de gemeente Edam-Volendam aan, en hij bleek gewond te zijn aan zijn arm. Omdat de man onder invloed van alcohol verkeerde, was het bijzonder moeilijk om de juiste informatie te verkrijgen.

De 20-jarige man zou mishandeld zijn door drie personen op de Flevostraat, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Heeft u informatie of iets gezien op de Flevostraat in de nacht van vrijdag op zaterdag? Belt u dan svp met de politie in Purmerend via 0900-8844.

De man is door een familielid naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

2017265174