Getuigenoproep overval drogist Bezaanjachtplein

De overval vond plaats rond 08.30 uur. Een nog onbekende man bedreigde een van de medewerkers met een onbekend voorwerp en ging er met een gering gekdbedrag vandoor. Hij is te voet in onbekende richting gevlucht. De politie heeft in de omgeving naar de dader gezocht, maar heeft hem niet aangetroffen. De burgernetactie heeft ook niet het gewenste resultaat opgeleverd. tinyurl.com/y7lk34gx