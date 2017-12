Politie zoekt dader brute woningoverval Dawesweg

Vrijdagavond rond 22.30 werd er op de deur gebonkt door de overvaller. De man deed open en werd overmeesterd door de verdachte. De man en vrouw moesten meerdere persoonlijke spullen afstaan en werden vastgebonden. De man is ook nog geschopt en geslagen. Tijdens deze laffe daad, richtte de overvallers meerdere keren zijn vuurwapen op de bewoners. Uiteindelijk ging hij er vandoor en kon de politie worden gebeld. Er is een onderzoek gestart en de politie hoopt dat getuigen iets hebben gezien.



Heeft u informatie over de woningoverval?

De verdachte is licht getint en droeg zwarte kleding met grijze wollen handschoenen. Ook had hij een bivakmuts op. Zijn gympen waren ook zwart met een wit Nike teken. Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of met MMA op 0800-7000 als u iets heeft gezien of gehoord vrijdagavond tussen 22.15 en 23.00 uur.