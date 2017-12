Gewapende mannen overvallen bouwmarkt Kinderdijkstraat

Het personeel was bezig met de opstart van een nieuwe werkdag toen rond half negen de gewapende mannen via de achterzijde het pand binnen kwamen. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapenn en bonden hen vast. Ze namen een som contant geld mee en vluchtten, waarschijnlijk op een witte scooter.

De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. Heeft u zaterdagochtend iets gezien of gehoord of heeft u meer informatie, bel dan 0900-8844 of laat uw tip achter op deze website. U kunt ook anoniem bellen via 0800-7000 of melden op www.meldmisdaadanoniem.nl.