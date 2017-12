Politie zoekt schutter Socratesstraat

Vrijdagavond om 22.30 uur hoorde een getuige meerdere schoten. De politie die er snel was, vond een zwaar gewonde man op de Socratesstraat. Hij is aanspreekbaar maar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden.



Heeft u iets gezien?

De verdachte ging er na het incident vandoor richting de Spinozaweg. Het gaat om een donker getinte man met een rode plastic supermarkttas. Heeft u informatie over gisteravond? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000.