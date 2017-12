Dronken agressieve stapper bijt agent tijdens arrestatie in hand

Agenten belast met de horecadienst werden terwijl zij op de Heuvel fietsten aangesproken door een vrouw die wees naar een café waar problemen zouden zijn. De bikers reden snel naar het bedoelde café. De portier vertelde dat hij zojuist een vervelende dronken man buiten had gezet. De man had andere klanten lastig gevallen. De dienders zagen aan zijn manier van lopen en roken dat de bedoelde man onder invloed van alcohol was. Ze vroegen hem zich te legitimeren. Hierop riep de man dat hij dat niet wilde en hij liep al schreeuwend weg. De agenten liepen hem achterna en vorderden zijn identiteitsbewijs. Hierop riep de man nogmaals dat hij niets afgaf. Hierop wilde een van de agenten hem in het kader van de wet op de identificatieplicht fouilleren. Omdat de man zich daar tegen verzette werd hij aangehouden. Er ontstond een worsteling waarbij hij een van de agenten in het rechterbeen kneep en in zijn linkerduim beet. Er ontstond, ondanks de gedragen handschoen, een wond die in het ziekenhuis moest worden behandeld. De verdachte had geen ID-bewijs bij zich. Hij werd, terwijl hij zich nog flink verzette, al vloekend en schreeuwend ingesloten.