Handhavingscontroles op te vroeg afsteken van vuurwerk

In Vlissingen kregen in de wijk Westerzicht twee jongeren een verwijzing naar HALT en in de wijken Bossenburg en Pauwenburg werden twee boetes uitgedeeld. Samen met handhavers van de gemeente is in Oost-Souburg bij het Oranjeplein gecontroleerd na meldingen van jeugdoverlast. Een persoon werd naar HALT doorverwezen omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. In Biggekerke kregen vier personen een bekeuring voor het afsteken van vuurwerk.