Inbrekers slaan twee keer toe in Zundert

Zundert - Aan de Molenstraat hebben afgelopen nacht kort na elkaar inbraken plaats gevonden in een hotel en een outletcenter. De eigenaar van het hotel werd in zijn slaapkamer op de eerste etage met twee inbrekers geconfronteerd. Agenten hebben in de omgeving nog tevergeefs naar de daders uitgekeken. De politie stelt een sporen- en een buurtonderzoek in en is op zoek naar getuigen. Of het in beide gevallen om dezelfde inbrekers gaat is nog niet duidelijk.