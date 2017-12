Forse inzet politie vanwege vechtpartijen tijdens trekkertrek

De politie kreeg rond 21.35 uur de melding dat er een vechtpartij gaande was tijdens een evenement aan de Sander. De beveiligers kregen het opstootje niet onder controle. De sfeer was grimmig bij het evenement dat op zijn eind liep. Er hadden kennelijk meerdere vechtpartijen plaats gevonden. Er waren nog enkele honderden bezoekers. De politieagenten hebben in overleg met de beveiligers een linie gevormd. De bezoekers op het binnenterrein werden gevorderd om te vertrekken. Vervolgens werden de mensen die daar nog geen gevolg aan hadden gegeven van het terrein verwijderd. Onder meer horecadienders uit Breda en hondengeleiders verleenden assistentie. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Er zijn (nog) geen aangiften en geen meldingen van gewonden