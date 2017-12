Politie zoekt getuigen van incident Venlo

Uit onderzoek is gebleken dat de 25-jarige man uit Venlo een rechtelijke machtiging opgelegd had gekregen voor een verplichte opname bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Hieraan onttrok hij zich vrijdagmiddag en bedreigde met een mes aanwezig personeel van de instelling met een mes. De man ging er te voet vandoor richting Tegelseweg. Agenten konden hem op de Anne Frankstraat achterhalen. De man weigerde mee te werken aan zijn aanhouding, waarna er enkele waarschuwingsschoten zijn gelost. Met een gericht schot op zijn been kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Na medische behandeling in het ziekenhuis is de verdachte alsnog verplicht opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De politie heeft de zaak in onderzoek.