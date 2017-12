Inbreker op heterdaad betrapt

Na een alarmmelding van deze inbraak ging een sleutelhouder naar de woning van de afwezige bewoner en zag de 33-jarige uit het raam naar buiten klimmen. Hierna nam de verdachte de benen. De gealarmeerde politie stelde hierna een onderzoek in en een speurhond van de politie trof op een talud in de nabijheid van de woning een fiets aan. Toen kort hierna een agent geluid hoorde in de bossages die rondom het schoolterrein van de basisschool aan de Borgshof liggen, trof hij in die bossages de verdachte aan die zich daar verstopt had. Der man die zwaar onder invloed was werd hierna aangehouden en ingesloten. Er werd niets uit de betreffende woning vermist. De politie onderzoekt de zaak.