Man brengt zichzelf en zijn zoon om

Omstreeks 21.30 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke zelfdoding op het spoor aan de Oude Deventerweg. Enkele minuten later kwam er een melding van een vermissing van een man en zijn zoon vanuit een vakantiewoning op een bungalowpark in de omgeving. Op het spoor troffen de gealarmeerde agenten twee lichamen aan. Uit onderzoek bleek dat de twee op het spoor omgekomen personen de twee vermisten betrof. Een getuige zag hoe de man met zijn zoon op de arm voor de trein trein sprong. De politie heeft de familieleden die in de vakantiewoning aanwezig waren opgevangen.

(2017598312)