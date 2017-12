motorrijder overleden bij eenzijdig ongeval

Op zondag 31 december omstreeks 13.15 uur kwam melding binnen bij de politie van een aanrijding aan de Broekhoekweg in Losser. De gealarmeerde politieagenten zagen ter hoogte van het kapelletje een crossmotor liggen en de bestuurder lag verder op. De motorrijder kwam uit de richting van Overdinkel en is mogelijk in de berm gekomen en tegen een boom gebotst. De verkeersongevallen analisten van de politie onderzoeken de toedracht. De motor is afgesleept en overgebracht naar een bergingsbedrijf. De bestuurder betrof een 29-jarige man uit Losser. Zijn familie is door de politie in kennis gesteld van zijn overlijden. Het lichaam is enkele uren later, na onderzoek, vrij gegeven.

