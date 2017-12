Man aangehouden na valse bommelding

Op 28 december aan het einde van de ochtend ontving de politie een melding dat iemand op het NS-station in Amsterdam een dreigbrief had gevonden. Uit de brief kon volgens de melder worden afgeleid dat er sprake was van een bom in de internationale trein die vanuit Amsterdam onderweg was naar Duitsland. De politie nam het zekere voor het onzekere en heeft bij Oldenzaal de betreffende trein stilgezet en ontruimd. Bij onderzoek in de trein werd uiteindelijk niets aangetroffen.



Er werd een rechercheonderzoek ingesteld en dat leidde naar degene die de melding van de dreigbrief had gedaan. Het bleek de man uit Malta te zijn die in het kader van een vakantie door Nederland reisde. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat er geen sprake was geweest van een dreigbrief en dat hij het verhaal had verzonnen. De man meldde zichzelf zaterdagochtend bij het cellencomplex van de politie in Borne. Daar is hij aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten.

(2017594880)