Overval vakantiepark Beekbergen, politie zoekt getuigen

Omstreeks 23.30 kwam een onbekende man het restaurant van het vakantiepark binnen. Hij bedreigde de aanwezige medewerker met een vuurwapen (of iets wat daarop leek) en dwong hem geld af te geven. De dader is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.



De overvaller kwam vanuit de speeltuin, schuin voor de ingang van het restaurant aangelopen en is na de overval vermoedelijk in dezelfde richting gevlucht. Hij was in het donker gekleed, had een zwarte pet op en had zijn gezicht bedekt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem reageren kan ook, bel dan naar 0800-7000.