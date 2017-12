Steekpartij Hierden: 3 mannen aangehouden

Die avond was er kennelijk onenigheid ontstaan tussen de mannen wat resulteerde in een handgemeen. Daarbij is een steekvoorwerp gebruikt en zijn alle drie gewond geraakt. Wat de aanleiding is geweest van de ruzie en wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk en wordt onderzocht. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan en ook zullen de drie mannen nog worden verhoord.

2017597955