Jeugdige brommerdieven gepakt

Bij het zien van de agenten gingen de jongens er vandoor. De achtervolging werd ingezet. Agenten moesten de achtervolging staken omdat ze door paaltjes op de weg niet verder konden rijden. Andere wagens waren inmiddels in de buurt en wisten het drietal te spotten. Na een achtervolging te voet is het drietal uiteindelijk aangehouden. De brommer bleek van diefstal afkomstig te zijn. Het drietal is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

2017265940